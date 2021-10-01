Доктор Мясников оценил способность коронавируса провоцировать рак

Врач и телеведущий Александр Мясников ответил на вопрос о том, способен ли коронавирус вызывать рак. Своей оценкой того, может ли этот вирус влиять на развитие онкологических заболеваний, специалист поделился в разговоре с URA.RU.

«Как вирусная инфекция, он скорее может провоцировать рак, теоретически, как и любой вирус», — заявил Мясников. В то же время доктор отметил, что респираторные вирусы, как правило, «мало замешаны» в развитии рака.

«Это не вирус папилломы человека, не вирус Эпштейна — Барр, не вирус герпеса, которые могут провоцировать рак. Но все равно. Вирус есть вирус», — заключил медик.

Ранее доктор перечислил убивающие поджелудочную железу привычки. Так, по словам Мясникова, злоупотребление алкоголем и курение вызывают острый панкреатит. Помимо этого, к проблемам с поджелудочной железой могут привести вирусные инфекции, повышенный уровень триглицеридов, прием некоторых препаратов и генетическая предрасположенность.

Также Мясников развеял несколько популярных мифов о том, что может стать причиной проблем с сердцем. В частности, специалист опроверг распространенное утверждение о том, что сон на левом боку повышает риск возникновения заболеваний сердца.