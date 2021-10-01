Врач назвал неожиданный продукт с противораковым эффектом

Врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург назвал в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» неожиданный продукт, которые имеет противораковый эффект. Выпуск доступен на YouTube.

«В последнее время мы находим все больше и больше свойств у тех или иных растений, которые именно направлены на то, чтобы снизить вероятность зарождения опухоли», — отметил специалист. По словам Гинзбурга, предупредить развитие рака может тыква. Он заявил, что в этом продукте содержится вещество, которое «блокирует врастание сосудов в зачатки опухоли».

Его коллега и ведущий программы Сергей Агапкин добавил, что тыква богата антиоксидантами. «Там большое количество каротиноидов, большое количество витамина А — известно, что они предотвращают повреждение клеток свободными радикалами, а значит, замедляют процесс мутации, который в человеческом организме происходит, и это тоже противораковый эффект», — подчеркнул специалист.

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