Врач перечислил опасные для зрения лекарства

Врач-офтальмолог Дмитрий Дементьев перечислил в эфире программы «О самом главном» телеканала «Россия 1» препараты, прием которых опасен для зрения. Выпуск доступен на YouTube.

Специалист рассказал, что многие из симптомов, на которые жалуются пациенты, например, сухость в глазах или двоение зрения, напрямую не зависят от заболевания глаз. Доктор отметил, что они могут быть связаны с приемом препаратов. Дементьев посоветовал внимательно читать аннотацию к лекарствам, так как там обычно содержатся сведения о побочных эффектах.

По словам врача-офтальмолога, сухость в глазах может появиться не только из-за сухого воздуха в квартире или доме. «Могут быть причиной [сухости глаза] препараты для снижения холестерина, антидепрессанты, препараты для понижения давления, мочегонные препараты, антигистаминные препараты, которые применяются при аллергии», — заявил он.

Дементьев отметил, что повышенная светочувствительность тоже может быть следствием приема лекарств, в частности препаратов для нормализации работы желудочно-кишечного тракта, некоторых антибиотиков, а также нестероидных противовоспалительных препаратов, которые назначают при боли в спине или шее.

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Нечеткое зрение, при котором человек не способен читать или водить машину, может возникнуть при приеме лекарств для сердца и сосудов, а также болеутоляющих препаратов, уточнил специалист. Цветные кольца вокруг источников света, по его словам, могут возникать из-за использования антиаритмических препаратов.

Офтальмолог добавил, что прием людьми с бронхиальной астмой кортикостероидов может спровоцировать глаукому — одно из наиболее тяжелых глазных заболеваний. «Кортикостероиды, к сожалению, иногда необходимы по жизненным показаниям. (...) При долгом назначении кортикостероидов эндокринологи работают с офтальмологами для того, чтобы вовремя заметить побочный эффект и, может быть, поменять препарат», — сказал он.

Ранее главный врач Клинической больницы №1 МЕДСИ Татьяна Шаповаленко назвала неочевидные признаки, которые могут указывать на наличие у пациента ранней стадии лимфомы.