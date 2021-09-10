Доктор Комаровский заявил о пользе популярного продукта при ОРВИ

Врач Комаровский заявил, что раствор из воды и поваренной соли полезен при лечении ОРВИ

Врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал, какой популярный продукт полезен при лечении ОРВИ. Своим мнением он поделился в эфире телеканала «Украина», запись выпуска доступна на официальном YouTube-канале специалиста.

Телеведущий заявил, что с помощью поваренной соли можно сделать специальный раствор. «Вот если мы возьмем литр кипяченой воды, и в литр кипяченой воды добавить девять граммов или чайную ложку соли, у нас получится нечто, похожее на физраствор», — рассказал доктор Комаровский.

Специалист подчеркнул, что эта жидкая смесь помогает увлажнить носоглотку при ОРВИ. «Вот этим раствором можно промывать нос и полоскать горло», — уточнил доктор Комаровский.

Ранее телеведущий назвал главную особенность острых инфекционных болезней у детей. По его словам, если ребенок плохо себя чувствует в течение дня, то ночью его состояние может ухудшиться. Комаровский также дал родителям несколько советов, как они могут подготовиться к ночи с больным ребенком.