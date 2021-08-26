Доктор Комаровский развеял популярный миф о высокой температуре

Врач Комаровский заявил, что при высокой температуре не всегда требуется жаропонижающее

Известный врач и телеведущий Евгений Комаровский заявил, что при высокой температуре тела не всегда требуется использовать жаропонижающее средство. Популярный миф специалист развеял в своем Instagram-аккаунте.

Телеведущий рассказал, что если температура теле ребенка поднялась до 39 градусов, но при этом он улыбается, пьет, ведет себя активно, а в помещении поддерживается нормальный уровень влажности и не слишком высокая температура, то потребности в лекарствах нет. «Но если при 37,5 малыш вялый, не пьет, а в комнате сухо и жарко — так жаропонижающие нужны срочно, поскольку в описанных условиях повышенная температура очень опасна», — отметил Комаровский.

По словам специалиста, применять жаропонижающее средство нужно в тех случаях, когда ребенок плохо переносит высокую температуру или страдает от признаков дыхательной недостаточности (например, одышки или затрудненного дыхания).

Кроме того, Комаровский посоветовал родителям давать детям лекарства, если повышение температуры тела сопровождается патологическими потерями жидкости, то есть рвотой или поносом, а также при сопутствующих болезнях нервной системы.

Ранее Комаровский рассказал, с какой опасностью может столкнуться беременная женщина с отрицательным резус-фактором.