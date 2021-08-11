Доктор Комаровский перечислил главные ошибки молодых родителей

Украинский врач и телеведущий Евгений Комаровский в интервью журналисту Василию Голованову перечислил основные ошибки, которые совершают молодые родители при воспитании ребенка. Ролик доступен на YouTube-канале Комаровского.

Врач отметил, что в настоящее время продолжение рода требует интеллекта, логики и здравого смысла. «В 21 веке цивилизованное общество не может оставить женщину один на один с принятием околодетских решений», — заявил Комаровский. Он объяснил свою позицию тем, что даже образованная и начитанная молодая мать после родов инстинктивно боится, что с ребенком может случиться что-то плохое.

По словам доктора, главная ошибка молодых родителей заключается в том, что часто отец ребенка начинает проявлять внимание к жене не с момента зачатия ребенка, а только после его рождения. Врач добавил, что на Украине около половины семей распадаются после появления первого ребенка. «Это происходит только потому, что вы не знаете, как себя вести. Мужчины полностью оторваны от процесса принятия околодетских решений», — пояснил Комаровский.

Телеведущий также отметил, что молодые родители часто не понимают, из-за чего кричат их грудные дети. Причин может быть множество: ребенок может рыдать даже из-за пролетевшей рядом мухи или из-за того, что у него чешется тело.

«Но у нашей женщины есть только одна мысль: он орет либо потому что он замерз, либо потому что он проголодался. Он орет — она его кормит. Он пить хочет, у него жара — она его кормит», — сказал доктор, добавив, что рядом должен быть человек, который «хоть что-то» понимает в вопросе.

Ранее Комаровский предупредил об опасности использования кондиционера в жару.