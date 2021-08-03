Доктор Комаровский назвал унижением тотальную украинизацию

Украинский врач и телеведущий Евгений Комаровский раскритиковал языковое законодательство Украины, назвав его унизительным для жителей страны. Об этом он высказался в интервью для телеканала «Украина 24».

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В частности, Комаровский возмутился наличием на Украине уполномоченного по защите государственного языка. «Я клянусь, если бы мне сказали 30 лет назад, что я буду жить в стране, где будет языковой омбудсмен, я бы уехал и увез всю свою семью. Но мы все молчим», — отметил он.

Телеведущий заявил об унижении страны фактом существования людей, которые за деньги налогоплательщиков «сидят и считают проценты слов», сказанных на том или ином языке. По его мнению, подобные меры по тотальной украинизации населения не являются приемлемыми «в век толерантности».

Ранее в секретариате языкового омбудсмена Украины Тараса Кременя обвинили украинские телеканалы «Интер», «Украина», «ICTV», «Мега», «НТН» и «К1» в нарушении закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Их уличили в показе фильмов и сериалов на русском языке.

В июле 2019 года на Украине вступил в силу закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Согласно ему, «мова» становится обязательной для органов государственной власти и местного самоуправления. Также он распространяется на учебные заведения, больницы и сферы обслуживания.