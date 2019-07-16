На Украине вступил в силу закон о госязыке

Закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», предусматривающий использование исключительно украинского языка в большинстве сфер жизни, вступил в силу во вторник, 16 июля, передает РИА Новости.

Некоторые пункты закона начнут действовать в течение нескольких лет. За нарушение закона вводятся штрафы от 200 до 700 необлагаемых минимумов доходов граждан, то есть от 3,4 тысячи до 11,9 тысячи гривен (128—450 долларов).

В стране будет создана специальная «языковая комиссия», которая будет следить за применением украинского языка. Для чиновников введут экзамен на знание украинского. Кроме того, все страницы в интернете государственные органы, предприятия и госСМИ также должны вести на украинском.

За общение на русском или ином языке, кроме украинского, штраф или иной вид наказания назначаться не будут.

Оппозиция считает, что этот закон раскалывает общество и лишит русский и другие языки национальных меньшинств защиты, которая предусмотрена в конституции страны.

Закон об исключительности украинского языка Верховная рада приняла 25 апреля. Его подписал бывший лидер Украины Петр Порошенко 15 мая 2019 года, а сменивший его на этом посту Владимир Зеленский пообещал, что будет защищать украинский язык.

Согласно документу, язык станет обязательным для органов государственной власти и местного самоуправления, учебных заведений, больниц и сферы обслуживания. На нем будут обязаны говорить в суде, армии, органах правопорядка, рекламе, в ходе предвыборных кампаний и проведения референдумов.

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