На Украине отказались отменить закон об исключительности украинского языка

Верховная Рада отказалась отменить закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», предусматривающий использование исключительно украинского языка в большинстве сфер жизни. Ни один из четырех проектов постановлений, которыми предлагалось аннулировать итоги голосования за законопроект, не набрал необходимого числа голосов. Отмену закона поддержали лишь 34 парламентария при минимуме в 226 голосов, сообщает «Страна.ua».

Проекты постановлений инициировали нардепы из «Оппозиционного блока», а также внефракционные парламентарии. Отклонив их, Рада разблокировала возможность спикеру парламента подписать закон о госязыке. Андрей Парубий сделал это сразу на пленарном заседании.

Материалы по теме Команда мечты Зеленский выиграл президентские выборы на Украине. Как он будет менять страну?

Ранее в апреле избранный президент Украины Владимир Зеленский заверил, что после инаугурации проведет тщательный анализ документа. По его словам, законопроект был принят без должного обсуждения с общественностью. В то же время Зеленский отметил, что вопрос языка важен, и государство должно заботиться о его развитии.

Закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» Верховная рада приняла 25 апреля. Согласно документу, язык станет обязательным для органов государственной власти и местного самоуправления, учебных заведений, больниц и сферы обслуживания. На нем будут обязаны говорить в суде, армии, органах правопорядка, рекламе, в ходе предвыборных кампаний и проведения референдумов.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!