Зеленский засомневался в законе об исключительности украинского языка

Избранный президент Украины Владимир Зеленский намерен после официального вступления в должность провести тщательный анализ закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» на предмет соответствия конституции страны. Об этом в четверг, 25 апреля, он написал на своей странице в Facebook.

По его словам, закон был принят без достаточного обсуждения с общественностью. Кроме того, к нему было внесено более двух тысяч поправок, что может свидетельствовать об отсутствии единого мнения по поводу его положений в Верховной Раде.

«Сегодня трудно спрогнозировать последствия принятия этого закона — окончательный его текст, с учетом всех поправок, пока недоступен», — говорится в сообщении.

Зеленский подчеркнул, что намерен убедиться в соблюдении всех конституционных прав и интересов украинских граждан и, по итогам анализа, реагировать в соответствии с президентскими полномочиями.

В то же время будущий глава государства отметил, что вопрос языка, безусловно, важен, и государство должно заботиться о его развитии и расширении сфер его употребления. Кроме того, по его мнению, подобные решения способны консолидировать общество, особенно, в сложившихся в стране условиях.

25 апреля Верховная Рада Украины приняла закон о государственном языке, который предусматривает использование исключительно его практически во всех сферах жизни. Согласно документу, он станет обязательным для органов государственной власти и местного самоуправления, учебных заведений, больниц и сферы обслуживания. На нем должны будут говорить в суде, армии, органах правопорядка, рекламе, в ходе предвыборной кампании и проведения референдумов.

За документ проголосовали 278 парламентариев, его должен подписать президент. Закон, за исключением ряда статей, вступит в силу через два месяца после опубликования в официальной прессе.

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