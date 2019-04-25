На Украине приняли закон об исключительности украинского языка

Верховная Рада Украины приняла закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», который предусматривает использование исключительно его практически во всех сферах жизни. Об этом в четверг, 25 апреля, сообщает РИА Новости.

Украинский язык станет обязательным для органов государственной власти и местного самоуправления, учебных заведений, больниц и сферы обслуживания. На нем должны будут говорить в суде, армии, органах правопорядка, рекламе, в ходе предвыборной кампании и проведения референдумов.

Чиновники обязаны говорить на украинском языке во время заседаний, мероприятий, встреч и рабочего общения, органы государственной власти — использовать версии компьютерных программ с интерфейсом на «мове». Все страницы в интернете государственные органы, предприятия и госСМИ также должны вести на украинском.

Закон устанавливает список лиц, которые обязаны свободно владеть украинским языком. В него войдут не только президент, премьер-министр, члены правительства и депутаты, но также педагоги, медицинские работники, адвокаты и нотариусы.

На Украине будут созданы специальная «языковая комиссия» и должность уполномоченного по защите языка. Для чиновников введут экзамен на знание украинского. За нарушение закона вводятся штрафы от 200 до 700 необлагаемых минимумов доходов граждан, то есть от 3,4 тысячи до 11,9 тысячи гривен (128—450 долларов).

Закон регулирует использование украинского языка как единственного государственного во всех сферах общественной жизни, за исключением религиозных обрядов и частного общения. За документ проголосовали 278 парламентариев, его должен подписать президент. Закон, за исключением ряда статей, вступит в силу через два месяца после опубликования в официальной прессе. При этом в нем говорится, что порядок применения крымскотатарского языка и других языков коренных народов и национальных меньшинств в соответствующих сферах общественной жизни определит специальный закон. Он будет внесен через полгода.

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