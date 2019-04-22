В штабе Зеленского рассказали об украинизации «методом пряника»

Спикер избирательного штаба Владимира Зеленского Дмитрий Разумков рассказал о позиции избранного президента по поводу украинского языка. Его слова приводит «Страна.ua».

«Исходя из позиции Зеленского, которая была озвучена ранее, единственным государственным языком в Украине является украинский язык», — заявил он. Разумков сообщил, что команда избранного президента решит, поддерживать ли новый языковой закон после его принятия Верховной Радой.

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«Развитие и поддержка государственного языка — это одна из ключевых прерогатив президента. Но методы должны быть стимулирующими, а не идти по методу кнута. Метод пряника дает больше эффективности», — добавил он.

Украинский парламент проведет голосование по законопроекту о языке во втором чтении 25 апреля, сообщает ТАСС. В первом чтении он был одобрен в октябре 2018 года. Документ предполагает утверждение украинского языка в качестве единственного государственного официального языка в стране.

В сентябре 2017 года Верховная Рада Украины приняла закон об образовании, который фактически ввел запрет преподавания на любом языке, кроме украинского. Принятие закона вызвало недовольство ряда стран, в том числе Венгрии, Румынии, Молдавии, Болгарии и России.

21 апреля прошел второй тур выборов президента Украины. По данным «Национального экзитпола-2019», Зеленский набирает 73,2 процента голосов, Порошенко — 25,3 процента голосов. Действующий президент уже признал свое поражение, однако заверил граждан, что не собирается оставлять политику. Высший государственный пост Порошенко официально покинет в мае.

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