Команда Зеленского напомнила Белоруссии про «общие риски»

Член команды Владимира Зеленского, бывший министр финансов Украины Александр Данилюк рассказал, как будут выстраиваться отношения между Украиной и Белоруссией при новом президенте. Его слова приводит портал TUT.BY.

Данилюк заявил, что Киев продолжит курс на сближение с Минском, так как обе страны имеют «общие риски», часть из которых «уже реализовалась»: «Сегодня мы живем в нестабильном регионе, в котором есть риск — у нас общий "партнер" на востоке. И мы понимаем вызовы, которые стоят перед нами и перед вами».

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Политик считает, что сегодняшний нейтралитет в конфликте в Донбассе и «балансировка» Белоруссии между Россией и Украиной — вопрос времени. «Когда мы взвесим все плюсы и минусы, президент Белоруссии [Александр Лукашенко] сделает правильный выбор», — уверен он.

Ранее белорусский лидер поздравил Зеленского с победой на выборах. Он выразил уверенность, что ему удастся добиться мира и гражданского согласия в стране. Лукашенко напомнил, что «Белоруссия всегда была и останется для Украины надежным соседом и добрым другом».

Второй тур президентских выборов на Украине прошел 21 апреля. После подсчета 98 процентов бюллетеней Зеленский набирает около 73 процентов голосов, Порошенко — менее 25 процентов голосов. Последний признал поражение, но заявил, что останется в политике.

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