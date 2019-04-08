Лукашенко назвал своего фаворита на выборах президента Украины

Президент Белоруссии Александр Лукашенко высказал свое мнение о возможных итогах президентских выборов на Украине. Его слова цитирует агентство БЕЛТА.

«Никто там ничего не выиграл. После первого тура лидирует [Владимир] Зеленский, [Петр] Порошенко от него отстает. Как закончится второй тур, никто не решится предсказать. Я все-таки склонен думать, что эти президентские выборы выиграет Порошенко», — заявил он.

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Лукашенко привел в пример историю бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили. Он напомнил, что при нем грузинские власти «начали с народом заниматься шутками». «Это привело к тому, что ему пришлось покинуть Грузию и скрываться в других странах. Чтобы Порошенко не пришлось залезать на крышу и с крыши призывать украинцев защитить его, он сделает все для того, чтобы украинцы его поддержали», — добавил Лукашенко.

Он отметил, что не хотел бы сравнивать двух политиков, так как одного из них хорошо знает, а другого видел только в кино.

Глава республики высказался и о так называемом протестном голосовании за Зеленского. Он призвал украинцев не голосовать за тех, в ком они не уверены и проигнорировать выборы в случае, если оба кандидата не кажутся им достойными. «Если уж не получается, если не за кого голосовать — значит, повторные выборы. Мне кажется, это лучше, чем в очередной раз рискнуть, проголосовать, а потом горько каяться десять или более лет», — подытожил он.

В марте на «Большом разговоре» со СМИ Лукашенко также выразил уверенность в том, что Порошенко сохранит должность президента. Тогда белорусский лидер заявил, что действующий глава Украины одержит во втором туре победу над Зеленским.

Первый тур выборов президента Украины прошел 31 марта. Во второй тур, намеченный на 21 апреля, прошли Зеленский с результатом более 30 процентов и Порошенко, получивший почти вдвое меньше голосов.

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