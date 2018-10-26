В сети обратили внимание на схожесть рассказов Лукашенко Путину и Порошенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко объявил, что Гомель ничем не отличается от украинских городов. Такое заявление он сделал во время встречи с президентом Украины Петром Порошенко в пятницу, 26 октября. Об этом сообщает БЕЛТА.

«Вы, наверное, чувствуете, что он [Гомель] ничем не отличается от прекрасных украинских городов. Это естественно, поскольку до границы здесь буквально рукой подать. Здесь очень много живет украинцев, граждан Украины (особенно, в последнее время), которые в связи с конфликтом переселились сюда», — сказал Лукашенко.

Он добавил, что в страну приехали примерно 150 тысяч украинцев. «Так что Гомель — это хороший, теплый город для украинцев», — заключил он.

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В начале октября Лукашенко встречался с президентом России Владимиром Путиным и во время разговора говорил похожие вещи о Могилеве, напоминает Telegram-канал «Пул N3». «По настроению, знаю Вас давно, вижу, что Вы чувствуете здесь себя как дома на этом, можно сказать, клочке русской земли. Это такой город, я бы даже сказал, больше русский, чем белорусский, — восток Белоруссии», — говорил белорусский президент. Стенограмма разговора приводилась на сайте Кремля.

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