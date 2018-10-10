Лукашенко высказался о возможности присоединения Белоруссии к России

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в среду, 10 октября, провел встречу с новым послом России в республике Михаилом Бабичем, на которой были затронуты темы двусторонних отношений. Об этом сообщает агентство БЕЛТА.

«Незыблемо одно, и вы это знаете, — мы суверенная и независимая страна. Если уж откровенно говорить, не только благодаря устремлениям нашего народа мы стали суверенным и независимым государством. Этого хотела Россия и тогдашнее руководство России. Нынешнее руководство заявляло о преемственности курса. В XXI веке говорить (как они пишут там) об инкорпорации, включении Беларуси в состав России, просто смешно. И я ни разу от нынешнего президента России этого не слышал, и от прошлого, первого президента России [Бориса Ельцина]», — рассказал Лукашенко.

Глава государства подчеркнул, что население Белоруссии видит в России близкого союзника. «Вы знаете, прямо скажу, мне поворачивать туда-сюда, наверное, не к месту. Мне — президенту, который уже один раз повернул от ярого национализма и других антироссийских вопросов, проведя референдум в Беларуси [в 1995 году], когда народ определялся. И за союз Беларуси и России проголосовало не просто большинство, а подавляющее большинство нашего населения», — напомнил он.

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«Честно скажу, я хотел бы, чтобы ваш период работы в посольстве нашей братской России в Беларуси был самым активным, эффективным и прорывным. Если вы на это настроены, а у меня именно такое впечатление, что вы настроены именно на такую работу, считайте, что у нас так и получится», — уверен белорусский лидер.

По словам Лукашенко, подобному поспособствовал разговор с президентом России Владимиром Путиным. «Мы очень твердо договорились, что, наделяя посла России дополнительными полномочиями (а они очень масштабны, в белорусско-российских отношениях, прежде всего в сфере экономики, чего прежде не бывало), президент России обращает внимание всех, что Беларусь — это наиважнейшая сегодня страна, с которой Россия будет выстраивать отношения», — подчеркнул он.

В июне белорусский лидер заявил, что провал в экономике республики может привести к вооруженному конфликту в стране. «Мы на фронте. Не выдержим эти годы, провалимся, значит, надо будет или в состав какого-то государства идти, или о нас будут просто вытирать ноги. А, не дай бог, еще развяжут войну, как на Украине», — сказал Лукашенко. О том, откуда исходит угроза и в состав какого государства может войти Белоруссия при наихудшем сценарии, президент не уточнил. Несколько дней спустя министр иностранных дел республики Владимир Макей указал, что Белоруссия не собирается входить в состав каких-либо государств, а независимость и суверенитет являются святыми понятиями для жителей страны.

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