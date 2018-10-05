Лукашенко распек правительство и вспомнил разговоры о спиртном с Путиным

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Александр Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил свое решение об отмене ограничений на продажу алкоголя в торговых сетях в ночное время, которые в порядке эксперимента были введены с 1 октября в Минске и нескольких районах страны. Его слова приводит агентство БЕЛТА.

«В свое время поднимался этот вопрос, и я категорически запретил без моего ведома касаться этой проблемы. Мы же несколько раз переживали это, начиная от запретов и вырубки виноградной лозы. Я же помню, как проводили комсомольские свадьбы "без спиртного": ставили чайник, а туда наливали вино, водку. И начальники, и подчиненные, и партийные», — указал он.

Лукашенко выразил уверенность, что запрет на продажу спиртного в ночное время обойдет любой желающий. «Это было на моих глазах: когда было запрещено. У работников органов власти в районе, прокуроров, милиции не было проблем: они закупали и даже перепродавали. Нам это надо? Нам надо, чтобы таксисты продавали это спиртное? И дело здесь не в бюджете, хотя это тоже важно», — пояснил белорусский лидер.

Президент республики выяснил, что с предложением провести подобный эксперимент в правительство Белоруссии обратились правоохранительные органы. «Какой эксперимент? Его проводят, если не знаешь, что будет на выходе, чтобы попробовать. Но мы же это сполна попробовали. Это безмозглое решение правительства в виде эксперимента. Наверное, чтобы угодить милиции и так далее. Милицию я предупредил. Она должна работать в тех социально-экономических условиях, которые складываются в государстве», — конкретизировал Лукашенко.

«Давайте запретим на автомобилях ездить. Хорошо будет?» — сказал президент Белоруссии, напомнив о большом количестве смертей в дорожно-транспортных происшествиях в республике.

Также Лукашенко затронул и российскую тему — он рассказал, что обсуждал с президентом РФ Владимиром Путиным запрет на продажу спиртного ночью в России. Путин, по словам Лукашенко, был удивлен, что в России продается так много алкогольной продукции из Белоруссии — как оказалось, российские дальнобойщики загружаются в Белоруссии ящиками спиртного и продают его потом у себя на родине. «Потому что в Беларуси нет паленой [водки]. А почему нет? Потому что я когда-то ввел монополию на производство и реализацию спиртного, и мы получили эффект. В России так говорят: если хочешь попробовать нормального спиртного напитка, особенно водку, езжай в Беларусь и купи. И они просто вывозят это», — поведал он.

Лукашенко 2 октября распорядился отменить ограничения на продажу алкогольной продукции в торговых сетях республики в ночное время — на следующий день после их введения. В администрации белорусского лидера объяснили решение президента тем, что «бороться с пьянством и алкоголизмом необходимо не подобными однобокими запретами, которые на практике вместо ожидаемого положительного результата оборачиваются ростом теневого рынка и криминальной сферы, в том числе увеличением предложения контрафактной продукции».

Ограничения на реализацию алкогольных напитков в ночное время в Минске были приняты в сентябре. На период с 1 октября 2018 года по 1 октября 2019 года в торговых сетях с 23:00 до 07:00 запрещалась продажа водки, ликеро-водочных изделий, вина, коньяка, бренди, кальвадоса, шампанского и других напитков с объемной долей этилового спирта 7 процентов и более, а также пива и слабоалкогольных напитков. Реализовывать алкогольную продукцию в розлив в это время разрешалось лишь объектам общественного питания. Позже к эксперименту подключились и в нескольких районах страны.

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