Пьет — значит любит

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 16 мая обнародовала данные о количестве алкоголя, выпитого в 2016 году населением разных стран мира. Абсолютным лидером в этом «хит-параде» оказалась Литва, следом за ней идут ближайшие соседи — Белоруссия и Латвия. Причем литовские пьяницы продемонстрировали рекордный отрыв от других обитателей алкогольного пьедестала почета. Так, за год каждый житель Литвы выпивает на литр больше чистого спирта, чем обеспечившие державе вторую строчку рейтинга белорусы. Сколько нужно выпить, чтобы получить мировое признание, и с какими напитками литовцы регулярно идут на рекорд, выясняла «Лента.ру».

Гулять так гулять

Согласно представленным ВОЗ данным, за прошедший год среднестатистический житель Литвы выпил 16 литров алкоголя в чистом виде. «Это по новейшим подсчетам делает ее (Литву — прим. «Ленты.ру») крупнейшей пьяницей в Европе, а также самой пьющей страной в мире», — заявил директор Департамента неинфекционных хронических заболеваний и укрепления здорового образа жизни Европейского бюро организации Гауден Галеа.

Сенсацией эта новость не стала — в деле бытового пьянства Литва и раньше оказывалась «впереди планеты всей». В последний раз в 2015-м. Тогда пальму алкогольного первенства республике отдала Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Согласно результатам ее исследования, на каждого литовца тогда приходилось 14 литров выпитых спиртных напитков в год.

Причем ОЭСР не ограничилась простым подсчетом выпитого, а сообщила о последствиях столь разгульного образа жизни. По данным организации, почти треть всех смертей в Литве связана с непомерным употреблением алкоголя, а к категории «пьющих» можно отнести более 36 процентов населения.

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Смотря как считать

По версии же Euromonitor International, занимающейся различными стратегическими исследованиями, в том же 2015-м мировым лидером в потреблении алкоголя была признана Южная Корея. Правда, в своих расчетах компания основывалась не на годовых объемах выпитого гражданами спирта, а на «опрокинутых» порциях алкоголя в неделю. В результате Литва не попала даже в десятку мировых алкоголиков.

Как же определить, какая из стран страдает запоями, а какая слегка выпивает? Для составления своего рейтинга ВОЗ измеряет, сколько каждый житель государства выпивает чистого этилового спирта. При этом учитываются только граждане старше 15 лет. В расчет берется весь алкоголь, проданный в супермаркетах и ресторанах, кафе и автозаправках в течение года. Считается, что показатели ВОЗ — наиболее достоверные. Объективности самому свежему рейтингу организации добавляет тот факт, что он учитывает потребление спирта на душу населения не в течение одного года, а на протяжении последних пяти лет.

Согласно статистическим данным, в Литве проживают около трех миллионов человек. Еще пять лет назад каждый житель этой прибалтийской республики выпивал за год около 13 литров чистого этанола. Нынешний же показатель продемонстрировал рост алкогольных аппетитов литовцев почти на четверть. Причем их отрыв от белорусских выпивох, поставивших страну на вторую строчку рейтинга государств с алкогольной зависимостью, равен целому литру.

Представитель ВОЗ Гауден Галеа назвал Литву «главной пьяницей мира» Фото: gesundheitsfoerderung.ch

Губит людей не пиво

Эксперты объясняют такие цифры не только пристрастием жителей Литвы к выпивке, но и положением дел в стране. Несмотря на низкую инфляцию, в государстве сохраняется весьма скудная сырьевая база, а также стремительно растет дефицит на рынке услуг. При этом помощь Евросоюза, членом которого республика является с 2004 года, — самая крупная статья дохода государственного бюджета, она превышает 30 процентов. Картину дополняет безработица, апатия населения из-за экономических трудностей, нагнетание атмосферы страха из-за постоянного поиска врагов внутри и за пределами государства.

Свою роль играет и отсутствие границ с Европой. Лучшие представители нации стремятся переехать в страны с более высоким уровнем жизни. Получается, что за первенство державы в рейтинге пьянства бьются те, кто остался на родине. Кстати, крепкому алкоголю литовцы чаще всего предпочитают пиво. На долю пенного напитка приходится более половины выпитого жителями страны спирта. Другой любимый гражданами напиток — мидус, представляющий собой микс медовухи и пива.

За державу обидно

Власти Литвы признают наличие в стране алкогольной проблемы. Какими только способами они ни пытались с ней справиться: заставляли всех без исключения показывать паспорт при покупке спиртного, увеличивали акцизы на алкогольную продукцию, повышали саму стоимость горячительных напитков. Однако все эти меры действенных результатов не принесли. «Если говорить о том, что мы должны сделать, то мы должны уменьшить потребление алкоголя в Литве вдвое», — обозначил масштаб бедствия лидер партии «Союз крестьян и "зеленых"» Рамунас Карбаускис. Он признался, что иного выхода попросту нет. «Если мы этого не сделаем, мы пропьем свою страну», — резюмировал политик.

По данным ВОЗ, каждый житель Литвы выпивает 16 литров чистого спирта в год Фото: Александр Петросян / «Коммерсантъ»

Чтобы этого не случилось, парламент выдал очередную порцию антиалкогольных идей. Среди них — предложения сократить время продажи алкоголя (в воскресенье с 10 до 15 часов, в будние дни — с 10 до 20 часов), а также поднять нижнюю границу «питейного» возраста с 18 до 20 лет. Предлагаются и более радикальные меры. Например, оставить в алкогольных отделах супермаркетов спиртное не крепче 7,5 градуса, а продажу более крепких напитков перенести в специализированные торговые точки либо сделать отдельные входы в соответствующие отделы. Кроме того, появились инициативы запретить покупателям носить бутылки с алкоголем в прозрачных пакетах или руках, таким образом заставляя граждан «маскировать» спиртное.

К самым абсурдным методам борьбы с пьянством, пожалуй, относятся запрет на продажу любого алкоголя, включая пиво, в летних уличных кафе и предложение снимать на видео всех покупателей горячительного с обязательным сохранением записи в течение полугода.

Поучитесь у соседей

А вот Белоруссии удалось избавиться от постыдного лидерства в рейтинге пристрастных к алкоголю стран. Согласно последней версии ВОЗ, она занимает вторую строчку «хмельного» списка, хотя до этого страну считали явным чемпионом в этом деле.

Оказывается, белорусским медикам удалось убедить организацию в том, что в стране неуклонно снижается количество потребляемых алкогольных напитков на душу населения. «Мы достаточно обоснованно подошли к опровержению данного вопроса. ВОЗ приняла наши доводы и изложила их в одном из аналитических отчетов», — похвалился главный нарколог министерства здравоохранения республики Иван Коноразов.

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Согласно ранее опубликованному ВОЗ докладу, каждый белорус старше 15 лет выпивает в среднем 17,5 литра чистого спирта за год. Этот показатель сразу же обеспечил Белоруссии первое место по пьянству в мире. Однако представители республиканского Минздрава указали на необъективность доклада ВОЗ, заявив, что уровень потребления алкоголя в республике составляет лишь 11 литров на душу населения.

И это сработало. «На сегодняшний день Белоруссия находится на абсолютно других позициях, о чем свидетельствуют такие неопровержимые факты, как постоянное снижение первичных алкогольных психозов, снижение ДТП в состоянии алкогольного опьянения, производственных травм в нетрезвом состоянии», — заметил Коноразов. По его словам, уровень продаж алкоголя в республике снизился до 9 литров на душу населения. Главный нарколог страны подчеркнул, что независимо от того, на каком месте окажется Белоруссия в пьяном рейтинге, миссия ВОЗ высоко оценила усилия медиков по деалкоголизации общества. «Мнение о своей стране перед различными международными организациями мы однозначно улучшили», — резюмировал он.

Несмотря на звание «самые пьющие», литовцы считают себя счастливыми Фото: Михаил Фомичев / «Коммерсантъ»

А нам все равно

Согласно данным ВОЗ, Литва лидирует в мире по потреблению алкоголя с 2014 года, а количество выпитого гражданами спиртного начало заметно расти еще за 10 лет до этого — в 1994 году. С тех пор жители республики регулярно наращивают заливаемые в себя объемы.

При этом другая соседка Литвы — Эстония — в последнее время, наоборот, снизила показатель потребления спиртных напитков. Благодаря активной противоалкогольной компании, количество выпитого эстонцами этанола уменьшилось сразу на 0,5 литра и теперь не дотягивает даже до 12 литров в год. В результате в последнем рейтинге ВОЗ Эстония покинула тройку лидеров. Кстати, жители этой республики чаще всего употребляют не пиво, а крепкие напитки, как и раньше, отдавая предпочтение фирменному ликеру «Старый Таллин».

Несмотря на звание «самых пьющих», а может благодаря этому, литовцы считают себя самыми счастливыми жителями прибалтийских стран. Согласно статистике, в конце 2016 года 54 процента жителей Литвы сказали, что совершенно счастливы. В Эстонии этот показатель был на 1 процент меньше, а в Латвии составил 49 процентов. И это притом, что индекс экономических ожиданий литовцев составил лишь 16 процентов, в то время как в Латвии он равнялся 34 процентам.