Лукашенко заговорил о подготовке к войне

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе поездки на военный полигон в Брестской области заявил, что в случае войны оружием будут обеспечены все жители республики. Об этом говорится в репортаже «Столичного телевидения».

«Как я не в шутку говорил, что, если у нас будет достаточно стрелкового оружия — автоматы, пистолеты, пулеметы и боеприпасы к ним, — не дай бог война, мы раздадим в каждую семью. И мы будем защищать свою территорию всеми... Ну, детей давайте выведем», — сказал глава государства.

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«Старики и даже женщины: семь миллионов человек — семь миллионов получат оружие, чтобы они могли защищаться», — добавил он.

В ходе той же поездки Лукашенко отметил, что республике необходимо только оборонительное оружие, пригодное для нанесения неприемлемого ущерба желающим повоевать с Белоруссией. «Это высокоточное ракетное вооружение с дальностью до 300-350 километров. У нас это все есть», — заключил президент.

В июне белорусский лидер заявил, что допускает, что в случае провала в экономике республика может потерять независимость. В качестве примера самого неблагоприятного исхода Лукашенко привел Украину, где, по его словам, была развязана война.

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