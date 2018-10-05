Лукашенко обеспокоился вымиранием «мужиков»

Упущения в военной подготовке и воспитании молодежи среди мужской части населения Белоруссии возникли из-за большого процента отсрочек от службы в армии республики. С таким заявлением в пятницу, 5 октября, выступил президент страны Александр Лукашенко, передает БЕЛТА.

«Почти 80 процентов по закону в отсрочке. Кому-то по учебе, кому-то по семейным обстоятельствам... То есть мы сами приняли такие решения, что люди по закону могут не служить. Это не нормально. Знаете, мы вымираем как класс, мы вымираем как мужики», — сказал белорусский лидер.

Лукашенко признал, что бывает несколько резок при высказываниях на тему повышения престижа военной службы. «Потому что это меня как мужика, не только президента, слишком задевает», — отметил он.

Также глава государства обратил внимание на то, что в случае военного конфликта многие жители страны не смогут выйти на защиту страны, поскольку просто не умеют пользоваться оружием. «Мы очень серьезно, и это наша задача, в течение этого года и ближайшего полугодия подумаем над тем, как сделать так, чтобы научить мужика защитить хотя бы себя и свою семью, не говоря уже о том, что он Родину должен защищать. Мы сами тут нахомутали кучу вопросов и сегодня ахаем, охаем, что у нас где-то не хватает военнослужащих», — пообещал президент.

Ранее сообщалось, что президент Белоруссии признал, что поставил задачу создавать в стране собственные новые образцы вооружения и военной техники, поскольку не убежден в помощи союзников в случае возникновения нестабильности. «Не факт, что нам помогут, если вдруг что-то случится. Примеров предостаточно. Мы видим поведение некоторых тут союзников. Ну, кроме России, наверное, нам рассчитывать не на кого. И даже на Россию мы не можем на 100 процентов положиться. Хорошо, сегодня [президент России Владимир] Путин и прочие, он понимает нас, я понимаю его. Мы вместе как-то действуем (и то не всегда). А что будет завтра? Поэтому надо иметь самое необходимое свое оружие», — пояснил Лукашенко.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!