Лукашенко назвал будущего президента Украины

Победителем грядущих президентских выборов на Украине станет действующий глава государства Петр Порошенко. С таким прогнозом в пятницу, 1 марта, на встрече с представителями общественности и экспертного сообщества, белорусских и зарубежных СМИ выступил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Трансляцию мероприятия ведет телеканал «Мир 24» на своем YouTube-канале.

«Президентом будет Порошенко. Да, абсолютно [точно]», — ответил белорусский лидер на вопрос относительно выборов главы государства на Украине.

Лукашенко полагает, что действующий украинский президент одержит победу во втором туре голосования, куда с ним выйдет, скорее всего, шоумен Владимир Зеленский. По его мнению, Зеленскому не удастся во втором туре привлечь на свою сторону дополнительные голоса, которые, в свою очередь достанутся Порошенко. «Тот, кто уже проголосовал за Зеленского [в первом туре] — те за него и проголосуют [во втором туре], а те, кто проголосовал за других [в первом туре], отдадут голоса Порошенко [во втором туре]», — поделился своим мнением белорусский лидер.

«Просчитывая все варианты, я думаю, что Петр Алексеевич эту должность сохранит», — подытожил Лукашенко.

Очередные выборы президента Украины запланированы на 31 марта. Второй тур, в случае необходимости, будет проведен 21 апреля. Согласно результатам опросов украинских социологов, с конца января фаворитом предвыборной гонки является именно Зеленский. Порошенко в большинстве опросов занимает второе место, ненамного опережая бывшего премьер-министра страны и лидера партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко.

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