В случае, если действующий президент Украины Петр Порошенко победит на президентских выборах, страну растащат как лоскутное одеяло. Об этом заявил кандидат на пост главы государства, депутат Верховной рады Евгений Мураев, передает РИА Новости.

По его словам, экономика страны в глубоком пике, Украина поссорилась со всеми соседями. «Он (Порошенко — прим.) делает все, чтобы разбудить большой пожар, разделяет нас по истории, языку, а теперь еще и вере», — сказал Мураев. Депутат отметил, что украинцы должны оценить работу Порошенко на посту президента.

Госпереворот на Украине произошел зимой 2014 года. После этого киевские власти потеряли контроль над Крымом и частью Донбасса. Крым по результатам референдума воссоединился с Россией. Украина не признает итоги плебисцита и считает полуостров своей временно оккупированной территорией. В апреле того же года в Донбассе начался вооруженный конфликт, в ходе которого образовались ДНР и ЛНР.

Выборы президента Украины состоятся 31 марта. Действующий президент Петр Порошенко заявил о намерении баллотироваться в конце января.

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