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В украинской президентской гонке появился новый лидер

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Владимир Зеленский

Шоумен Владимир Зеленский стал лидером рейтинга кандидатов в президенты Украины. Об этом свидетельствуют результаты проведенного социологической группой «Рейтинг» опроса, опубликованные в четверг, 31 января.

Как отмечается, свой голос за Зеленского готовы отдать 19 процентов тех, кто намерен проголосовать и определился со своим выбором. На втором месте — Юлия Тимошенко, которую готовы поддержать 18,2 процента.

Третью строчку с 15,1 процента занимает действующий глава государства Петр Порошенко. На четвертой позиции — Юрий Бойко (10 процентов), пятерку лидеров замыкает Анатолий Гриценко с 8,5 процентами.

Указывается также, что за последний месяц рейтинг Зеленского и Порошенко заметно вырос, в то время как позиции Тимошенко слегка ослабли. 23 процента опрошенных выразили уверенность, что именно она будет следующим президентом. В победу Порошенко поверили 16,3 процента респондентов, 10,3 процента опрошенных считают, что победит Зеленский.

Антирейтинг кандидатов возглавил действующий глава государства — за его кандидатуру ни в коем случае не проголосуют почти 50 процентов избирателей. Еще 31 процент респондентов ни за что не отдадут свой голос Тимошенко.

В случае проведения второго тура Зеленский одерживает победу и над Тимошенко, и над Порошенко, и над Бойко, указывают социологи. Тимошенко, в свою очередь, одержит победу над Порошенко и Бойко. Действующий президент во втором туре может победить только Бойко.

Также в четверг были опубликованы результаты опроса, проведенного Центром социальных и маркетинговых исследований «Социс», Киевским международным институтом социологии и Центром Разумкова. Согласно им, Зеленского готовы поддержать 23 процента тех, кто намерен принять участие в голосовании и определился со своим выбором. Петр Порошенко занял второе место с 16,5 процентами, за Тимошенко готовы проголосовать 15,7 процента респондентов. При этом наиболее вероятным победителем выборов опрошенные назвали действующего президента (20,5 процента), успех Тимошенко прогнозируют 19,9 процента опрошенных, Зеленского —10,8 процента.

Выборы президента Украины запланированы на 31 марта, второй тур, в случае необходимости, будет проведен 21 апреля. Зеленский, официально объявивший о выдвижении своей кандидатуры в новогоднюю ночь, возглавил рейтинг кандидатов впервые — последние полгода президентские рейтинги возглавляла Юлия Тимошенко. По состоянию на 31 января Центральной избирательной комиссией Украины как кандидаты в президенты были зарегистрированы 26 человек.

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