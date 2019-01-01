Украинский комик поборется за президентский пост

Ведущий украинского комедийного шоу «Вечерний квартал» Владимир Зеленский примет участие в президентских выборах, которые пройдут 31 марта 2019 года. Об этом он заявил в новогоднем обращении к украинцам на телеканале «1+1». Видеозапись доступна на странице комика в Facebook.

«Знаете, в отличие от наших "великих" политиков я не хотел вам напрасно обещать, и сейчас, за несколько минут до Нового года, я вам кое-что пообещаю и сразу выполню», — сказал шоумен. После этого он сказал, что пойдет баллотироваться в президенты, и призвал «сделать это вместе».

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Зеленский добавил, что в сложившейся ситуации у каждого украинца есть три пути. «Первый путь — жить как живешь, плыть по течению. И это нормально, это выбор каждого. Второй путь — собрать свои вещи и поехать в другую страну, зарабатывать там деньги, присылать своим близким и родственникам. И это тоже нормально», — рассказал комик. Однако для себя он предпочел третий путь: «попробовать самому что-то изменить в Украине».

Обращение Зеленского транслировалось перед торжественной новогодней речью действующего президента Украины Петра Порошенко. Из-за этого обращение украинского лидера задержалось и завершилось только после наступления 2019 года. Президентская избирательная кампания стартовала 31 декабря 2018 года.

Согласно результатам опроса, Порошенко занимает лишь третью строчку в рейтинге возможных кандидатов на будущих президентских выборах — его готовы поддержать 8,6 процента от общего числа опрошенных. Лидером рейтинга является Юлия Тимошенко, свой голос за нее готовы отдать 14,2 процента всех респондентов. Зеленский занимает второе место с 9 процентами от общего числа опрошенных.

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