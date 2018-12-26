Украинский комик рассказал о президентских амбициях

Ведущий украинского комедийного шоу «Вечерний квартал» Владимир Зеленский рассказал, планирует ли он баллотироваться в президенты на ближайших выборах. Об этом он заявил в интервью изданию «Гордон».

«Склоняюсь. (...) Думаю, может быть, да. Я об этом очень серьезно думаю и много говорю с семьей», — заявил актер, подчеркнув, что об этом еще рано говорить. В интервью отмечается, что Зеленский официально не заявлял о намерении выдвигать свою кандидатуру на пост главы государства. Тем не менее, его рейтинг — один из самых высоких.

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Рассуждая о возможной конкуренции на выборах, комик предположил, что действующий глава государства Петр Порошенко может войти в тройку лидеров, потому что он «человек цепкий». Он также выразил надежду, что для поднятия рейтинга украинский лидер выберет креативный, но мирный метод. «Только б не с войной связанное», — сказал он.

Согласно результатам опроса, Порошенко занимает лишь третью строчку в рейтинге возможных кандидатов на будущих президентских выборах — его готовы поддержать 8,6 процента от общего числа опрошенных. Лидером рейтинга является Юлия Тимошенко, свой голос за нее готовы отдать 14,2 процента всех респондентов. Зеленский занимает второе место с 9 процентами от общего числа опрошенных.

Президентские выборы в Украине пройдут 31 марта 2019 года.

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