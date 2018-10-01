Предсказан политический конец Порошенко

Политическим концом президента Украины Петра Порошенко станут грядущие выборы главы государства, намеченные на март 2019 года. С таким заявлением в понедельник, 1 октября, выступила лидер фракции «Батькивщина» в Верховной Раде Юлия Тимошенко, передает «Украинская правда».

«Вам, уважаемые друзья, через шесть месяцев политический конец», — обратилась она к председателю фракции «Блока Петра Порошенко» (БПП) Артуру Герасимову.

Перед этим Герасимов обвинил Тимошенко в поддержке российских интересов на Украине. Так, лидер фракции БПП вспомнил о недавнем заявлении лидера «Батькивщины», в котором Тимошенко пообещала ликвидировать «Нафтогаз» в случае победы на выборах. По мнению Герасимова, это будет выгодно российской власти, поскольку украинская компания судится с «Газпромом».

Также председатель фракции БПП обвинил Тимошенко в попытках заблокировать переговоры Украины с Евросоюзом, чтобы Россия могла выиграть время для строительства газопровода «Северный поток-2».

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Экс-премьер, в свою очередь, назвала выступление Герасимова основанным на темнике, спущенным от президента страны Петра Порошенко. «Это говорит о том, что Порошенко определился, кто его главный оппонент на президентских выборах», — считает она.

Тимошенко припомнила оппоненту, что один из бывших лидеров ополчения Донбасса Игорь Безлер был советником Герасимова. «И Артур Герасимов будет нас учить, как любить Украину вместе с Порошенко, который торгует с Россией и который служит России и прикрывается фальшивым патриотизмом», — сказала Тимошенко.

По ее мнению, Порошенко и его окружение перед выборами, зная, что проиграют, попытаются скупить за бесценок почти половину газотранспортной системы Украины. Свое предложение относительно ликвидации «Нафтогаза» Тимошенко объяснила тем, что собирается лишь отстранить компанию от посредничества на рынке газа, однако хочет оставить ее как юридическое лицо, чтобы и дальше взимать долги с «Газпрома».

Очередные президентские выборы на Украине запланированы на 31 марта 2019 года. Юлия Тимошенко, по данным социологов, является одним из фаворитов гонки.

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