Зеленский нашел способ прекратить войну в Донбассе

Шоумен Владимир Зеленский рассказал о том, как можно прекратить войну в Донбассе. Беседа прошла в рамках программы «В гостях у Дмитрия Гордона». Запись эфира доступна на YouTube.

По мнению Зеленского, единственным выходом из сложившейся ситуации являются переговоры. Он признал, что минские соглашения не работают, а вариант военного освобождения территорий полностью исключен. «Придется говорить. Мы хотим, не хотим, через себя, хоть с чертом лысым готов договориться, лишь бы не умирал ни один человек», — заявил юморист.

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По его мнению, если составить списки требований обеих сторон, то все еще возможно прийти к компромиссу. Однако Зеленский считает, что переговоры нужно вести не с представителями ДНР и ЛНР, а напрямую с Москвой.

В этом же интервью Зеленский допустил возможность своего участия в выборах президента Украины, которые пройдут 31 марта 2019 года.

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