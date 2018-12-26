Захотевший на место Порошенко комик поведал о предсмертном звонке Задорнова

В гостях у Гордона / YouTube

Комик Владимир Зеленский, заявивший о том, что раздумывает над выдвижением своей кандидатуры на выборах президента Украины, рассказал о разговоре с сатириком Михаилом Задорновым перед его смертью. Воспоминаниями он поделился в интервью журналисту Дмитрию Гордону. Полный выпуск доступен на YouTube.

Гордон вспомнил, как перед смертью Задорнов позвонил ему и спросил, как связаться с Зеленским, чтобы сказать ему, что он талантлив. «Услышать это от Задорнова практически нереально было. Он редко кому такое говорил», — отметил интервьюер.

Зеленский подтвердил, что разговор с Задорновым действительно состоялся. Он был обескуражен звонком сатирика.

«Я помню этот момент, мне действительно было очень приятно. Он сказал такую фразу… "Я хочу вас поблагодарить, мы с вами незнакомы, мне дал контакт Дима, и я хочу вас поблагодарить за то, что вы сделали, за "Слугу народа". Я считаю, что в принципе вы уже все сделали"», — процитировал Задорнова Зеленский.

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О президентских амбициях Зеленский заявил в том же интервью Гордону. «Склоняюсь. (...) Думаю, может быть, да. Я об этом очень серьезно думаю и много говорю с семьей», — сказал актер, отвечая на вопрос, не планирует ли он баллотироваться в президенты.

По результатам опроса на Украине, Зеленский занимает второе место в рейтинге возможных кандидатов на будущих президентских выборах — его готовы поддержать 9 процентов опрошенных. Первую строчку занимает Юлия Тимошенко с 14,2 процента. Действующий президент Украины Петр Порошенко находится на третьей позиции — его поддерживают 8,6 процента респондентов.

Михаил Задорнов скончался в ноябре 2017 года от раковой опухоли головного мозга. Ему было 69 лет.

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