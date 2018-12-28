Порошенко растерял сторонников

Большинство украинских граждан не одобряют деятельность главы государства Петра Порошенко и кабинета министров. Об этом сказано на сайте центра социальных исследований «София».
Согласно результатам опроса, 81,9 процента украинцев не поддерживают работу Порошенко в качестве президента. Еще 13,5 процентов завили, что «скорее одобряют» его деятельность. Однозначными сторонниками действующего украинского лидера назвали себя 2,8 процентов опрошенных.
Работу правительства не одобряют 86,9 процента респондентов. Позитивно к деятельности кабмина относятся 6,8 процента украинцев.
Порошенко занял четвертую строчку в рейтинге возможных кандидатов на будущих президентских выборах — его готовы поддержать 9,4 процента от общего числа опрошенных. Лидером рейтинга стала Юлия Тимошенко, свой голос за нее готовы отдать 16,9 процента всех респондентов. Комик Владимир Зеленский занял второе место с 11,3 процентами от общего числа опрошенных. Замкнул тройку лидеров оппозиционный политик Юрий Бойко. За него планируют отдать свои голоса 10,9 процента украинцев.
Президентские выборы на Украине пройдут 31 марта 2019 года.