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Раскрыты планы Порошенко на выборы 2019 года

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Петр Порошенко
Петр Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко собирается выиграть ближайшие выборы главы государства, которые должны состояться в 2019 году. Об этом сообщает ТСН.

По данным телеканала, первые совещания в администрации президента на тему выборов прошли летом 2016 года. Их участники обсуждали результаты социологических опросов, также были озвучены фамилии других возможных кандидатов.

Перед Порошенко, пишет сайт телеканала, стоят две задачи — сформировать избирательный штаб и «работать на победу». «Он живет по правилу бизнеса: бери все, но ничего не отдавай», — охарактеризовал амбициозность Порошенко один из соратников украинского лидера, имя которого не сообщается.

Декабрьский опрос фонда «Демократические инициативы» и социологической службы Центра Разумкова, представленный 23 января, констатировал отставание Порошенко в списке самых популярных политиков страны от лидера «Батькивщины» Юлии Тимошенко. За Тимошенко готовы голосовать 12 процентов опрошенных, за действующего украинского президента отдали бы свой голос 10 процентов респондентов.

Как отмечает ТСН, политтехнологи Порошенко думают, каким образом можно снизить рейтинги конкурентов президента и подбирают ему удобных претендентов для второго тура выборов. К ним, по информации телеканала, относят лидера парламентской фракции «Оппозиционного блока» Юрия Бойко, лидера партии «За жизнь» Вадима Рабиновича и главу Радикальной партии Олега Ляшко. При этом в случае падения рейтинга Порошенко практически у каждого из них есть шансы выйти во второй тур выборов без действующего президента.

«Про Петра уже все рассказали, весь негатив известен и его постоянно критикуют. А вот по остальным кандидатам историй мало, поэтому мы начнем вытаскивать все на гору. Просто этим еще никто не занимался», — рассказал источник ТСН. При этом телеканал упомянул, что в ролике перед новогодним обращением Порошенко были использованы кадры со встречи Юлии Тимошенко и президента России Владимира Путина, которая произошла в 2008 году.

Также в команде Порошенко недовольны нежеланием премьер-министра страны Владимира Гройсмана быть «VIP-агитатором» украинского лидера. Он якобы не горит желанием доносить до избирателей, что положительные изменения в стране — это заслуга президента. Главой предвыборного штаба Порошенко может стать секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов.

Утверждается также, что в ближайшее время Порошенко хочет заняться диалогом с избирателями — ездить по Украине, проводить встречи с активистами, где будет рассказывать о собственных реформах и заслугах. «Порошенко сам себе стратег, он будет выезжать на перерезание лент, социальных подачках, будет говорить о реформах, сильной армии и безвизе», — добавил собеседник ТСН.

В январе сообщалось, что Порошенко не сможет рассчитывать на поддержку стран Запада на следующих выборах президента Украины. Шеф-редактор издания «Левый берег» Соня Кошкина со ссылкой на источник в администрации главы государства указала, что стратегии победы на выборах у команды Порошенко нет.

Ближайшие выборы президента Украины должны пройти 31 марта 2019 года. Глава государства будет избран путем прямого всеобщего тайного голосования на пятилетний срок. Действующий президент страны Петр Порошенко победил на выборах в мае 2014 года, набрав 54,7 процента голосов. Одно и то же лицо не может быть избрано президентом Украины более чем на два срока подряд.

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