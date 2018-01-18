Запад откажется от поддержки Порошенко на президентских выборах

Президент Украины Петр Порошенко не сможет рассчитывать на поддержку стран Запада на следующих выборах главы государства, которые запланированы на 2019 год. Об этом в своей статье написала шеф-редактор издания «Левый берег» Соня Кошкина со ссылкой на источник в администрации президента.

«Между Порошенко и его вторым сроком встанет Запад. Удивительно, но он сам себе это обеспечил. Мы все уже это понимаем, просто пока никто не говорит вслух. Единственное, что радует — альтернативного Петру Алексеевичу кандидата у Запада пока нет», — рассказал он.

Источник также сообщил Кошкиной, что альтернативой Порошенко могли бы стать директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник, музыкант и лидер группы «Океан Ельзи» Святослав Вакарчук или актер Владимир Зеленский. «В любом случае, всех их "сбивать" нужно на взлете. Потом поздно будет», — отметил собеседник издания.

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При этом он подчеркнул, что стратегии победы на выборах у команды Порошенко нет. Украинский президент не может похвастаться ни экономическим прорывом, ни повышением социальных стандартов, ни прекращением войны на востоке страны. «Единственное, благодаря чему мы можем выиграть, так это то, что он [Порошенко] будет лучшим из худших. Но это — так себе, конечно, вариант», — добавил собеседник Кошкиной.

Порошенко хотел бы, чтобы его избирательный штаб возглавил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов, в 2014 году исполнявший обязанности президента страны. Турчинов, по ее сведениям, выдвинул лидеру страны три условия, после выполнения которых он даст свое согласие: продать или передать сыну Алексею кондитерскую корпорацию Roshen; «во всех смыслах оставить в покое "Укроборонпром" (объединение предприятий оборонно-промышленного комплекса страны — прим. "Ленты.ру")»; а также наладить работу системы власти как единого целого, во главе которого не стоял бы коррупционный интерес.

Ближайшие выборы президента Украины должны пройти 31 марта 2019 года. Глава государства будет избран путем прямого всеобщего тайного голосования на пятилетний срок. Действующий президент страны Петр Порошенко был избран на должность в мае 2014 года, набрав 54,7 процента голосов избирателей. Одно и то же лицо не может быть избрано президентом Украины более чем на два срока подряд.

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