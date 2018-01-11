В США задумались о третьем Майдане на Украине

Украину в ближайшее время может ожидать попытка смены власти в стране, которая найдет поддержку в украинском обществе, а также за рубежом. Об этом в своей статье для сайта Atlantic Council написала старший научный сотрудник Центра Евразии при Атлантическом совете Диана Фрэнсис.

«Президент Петр Порошенко укрепляет свою власть, тормозя реформы, выполнение которых он пообещал западным донорам, а также преследует своих оппонентов. Как и в эпоху [президента Украины в 2010-2014 годах Виктора] Януковича, в стране отсутствует верховенство закона, в стране нет парламентской подотчетности, нет эффективного преследования коррумпированных чиновников или даже Януковича, который украл миллиарды», — пишет Фрэнсис.

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По ее мнению, сложившиеся условия напоминают «те, что привели к "уличным революциям" 2004 и 2014 годов». «Но если украинцы снова выйдут на улицы, на этот раз все будет по-другому», — пишет Фрэнсис.

Она отмечает, что «призрак российского вторжения на Украину фактически исчез». Также Фрэнсис указывает на то, что использование призывной системы при финансовой поддержке Запада позволили создать на Украине одну из самых крупных в Европе армий, которой администрация президента США Дональда Трампа разрешила поставки противотанковых вооружений и снайперских винтовок. «Взамен Украина обязалась очистить свою коррумпированную оборонную промышленность», — добавила она.

«На этот раз все по-другому, потому что Украина вооружена до зубов. Кроме мощной призывной армии, Украина полна ветеранов-патриотов. Это не только нейтрализует Россию, но и ляжет в основу любой будущей "уличной революции", если нынешний режим откажется полностью реформировать страну до [президентских] выборов 2019 года», — указывает Фрэнсис.

Также эксперт отмечает, что Запад «твердо стоит за украинскими устремлениями к настоящей демократии и справедливому обществу». По ее мнению, в случае смены власти на Украине, в стране не начнется хаос, подобно тому, что настиг государство в 2014 году. «Украина усилила свои финансовые институты, Киев получил от Запада союзников и экспертов, также была "инфраструктура управления", состоящая из сотен честных парламентариев, руководителей, финансистов, юристов, активистов, международных доноров и благотворителей, а также политических лидеров», — пишет она. По ее данным, «некоторые из них уже встречаются неофициально, в частности, это киевская группа из 200 технократов, которые могут осуществить немедленную мирную передачу власти».

Фрэнсис приводит в статье четыре условия, которые должен выполнить Порошенко. «Он должен отозвать и пересмотреть свой законопроект об Антикоррупционном суде, позволив ему действовать независимо; прекратить атаки на Национальное антикоррупционное бюро страны; снять неприкосновенность с депутатов Верховной Рады и запретить политическую рекламу на всех телеканалах во время выборов 2019 года», — указывает она.

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