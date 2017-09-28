Большинство украинцев отказались выходить на третий Майдан

Большинство украинцев не готовы выйти на новый Майдан в случае бездействия власти и отсутствия обещанных реформ. Об этом говорится в итогах опроса, проведенного Институтом Горшенина совместно с представительством Фонда Фридриха Эберта на Украине и в Белоруссии. Текст доклада опубликован на сайте института.

На вопрос «Готовы ли вы выйти на Майдан в случае бездеятельности власти, невыполнения ею своих обещаний, отсутствия реформ?» 19,3 процента опрошенных ответили «Скорее нет», 36,6 процента — «Точно нет».

Опрос проводился в конце мая и начале июня во всех регионах Украины, в нем приняли участие две тысячи человек в возрасте от 18 лет.

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В июне социологическая группа «Рейтинг» опубликовала результаты исследования, по которым стало ясно, что большинство жителей Украины — 85 процентов — считают, что страна находится в состоянии хаоса. Как отмечают социологи, 75 процентов респондентов согласны с тем, что страна находится в стадии распада, 17 процентов придерживаются противоположного мнения.

В декабре 2016-го социологи опубликовали данные исследования, согласно которым большинство украинцев считают высокой или вероятной возможность повторения Майдана в ближайшее время. При этом 44,1 процента опрошенных были против повторения событий 2013-2014 годов.

Майдан (Евромайдан) — массовые акции протеста, проходившие в центре Киева и ряде других городов Украины зимой 2013-2014 годов, в результате которых в стране произошла насильственная смена власти.

Майдан («оранжевая революция») — массовые протестные акции зимой 2004-2005 годов. По их результатам Верховный суд назначил повторное голосование во втором туре президентских выборов, по итогам которых высший пост в государстве занял Виктор Ющенко.