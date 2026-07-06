Названы самые стильные звезды на роскошной свадьбе Тейлор Свифт

Page Six назвали Селену Гомес и Джиджи Хадид самыми стильными гостями на свадьбе Свифт

Модные редакторы Page Six назвали самых стильных звезд, посетивших роскошную свадьбу певицы Тейлор Свифт и игрока в американский футбол Трэвиса Келси. Список гостей опубликован на сайте издания.

Первой в подборке оказалась подруга невесты Селена Гомес, выбравшая для выхода в свет блестящее платье Oscar de la Renta. Среди фаворитов оказалась и Джиджи Хадид в розовом платье Wiederhoeft, а также Дженнифер Лопес в черном наряде Bach Mai и Карли Клосс в атласном платье Tove трендового пастельно-желтого цвета.

Кроме того, обозреватели оценили красный образ Грейси Абрамс авторства Chanel и выход Эшли Авиньон в платье Pamella Roland аналогичного оттенка. В то же время Грейси Хант выбрала бирюзовое платье Roberto Cavalli, а в ярком образе Prada с золотистыми пайетками появилась на мероприятии Джессика Альба.

Свадьба пары проходила с 2 по 4 июля в Нью-Йорке. На роскошное торжество, ради которого перекрывали сразу несколько улиц в городе, пригласили около 1000 человек.