Перекрытие улиц Нью-Йорка и закрытое небо. В США начинается «свадьба века». На что Тейлор Свифт потратит миллионы долларов?

Свадьба Тейлор Свифт и Трэвиса Келси на 1000 человек пройдет в Мэдисон-сквер-гарден

Прошлым летом Тейлор Свифт согласилась выйти замуж за игрока в американский футбол Трэвиса Келси. Весь мир обсуждал кольцо невесты с огромным бриллиантом, о помолвке высказывались бывшие возлюбленные певицы и даже президент США Дональд Трамп, а журналисты подсчитывали будущие траты пары на проведение масштабного торжества. И хотя детали подготовки праздника держатся в секрете, в прессе ее уже прозвали «королевской свадьбой года». Что известно о роскошной церемонии, на которую пригласили около тысячи человек?

Свифт получила от жениха кольцо за 600 тысяч долларов, то есть 48 миллионов рублей

«Твоя учительница английского и твой учитель физкультуры женятся», — шутила Свифт в посте о помолвке, который менее чем за 10 минут после публикации набрал более миллиона лайков. Келси по традиции встал на одно колено и преподнес невесте роскошное кольцо с драгоценным камнем.

Украшение для Свифт изготовили в салоне Artifex Fine по заказу жениха. По словам звездного ювелира Ронни Агами, спортсмен выбрал изделие с бриллиантом старинной огранки Old Mine Brilliant Cut весом от восьми до десяти карат.

Фото: @taylorswift / @killatrav

«Бриллианты старой огранки всегда были желанными и труднодоступными, а кольцо Свифт, скорее всего, сделает их еще более редкими», — подчеркнул Агами, который оценил стоимость изделия в диапазоне от 400 до 600 тысяч долларов (от 32 до 48 миллионов рублей).

Келси заблаговременно готовился к предложению, расспрашивая приятелей о нюансах их помолвок, рассказывали инсайдеры. В итоге спортсмен воссоздал сцену из голливидуских фильмов с живыми цветами и декорациями прямо на заднем дворе собственного особняка.

По подсчетам организатора свадеб Фархан Фаллахи, для такого «масштаба и эстетики» цена цветочного декора варьировалась бы как минимум от 18 до 25 тысяч долларов (от 1,4 до 2 миллионов рублей)

Старания Келси взбудоражили не только обладательницу кольца и поклонников пары, но и политиков. От реакции на громкое событие не удержался даже президент США Дональд Трамп, пожелавший будущим молодоженам счастья.

Трамп не всегда был так любезен с любимицей молодежи, которая во время предвыборной гонки поддержала его оппонентку — кандидатку Камалу Харрис. «Кто-нибудь заметил, что с тех пор, как я сказал: "Ненавижу Тейлор Свифт", она перестала быть горячей?» — иронизировал политик в Twitter.

Не остался в стороне и такой гигант, как Google. После помолвки при введении имени артистки в поисковике появлялась анимация с падающими конфетти. Также на странице с результатами поиска разместилась кнопка-счетчик в виде сердца для поздравления

На свадьбу пригласили 1000 человек

Звезды будут играть свадьбу в течение двух дней на Мэдисон-сквер-гарден (MSG) в Нью-Йорке — знаменитой крытой арене, где обычно проходят баскетбольные матчи, крупные концерты (в том числе самой Свифт) и другие массовые мероприятия.

В первый день на стадионе соберутся семья и близкие друзья пары, а на следующий день на свадьбу прибудут уже около тысячи человек

Представитель мэра Нью-Йорка Зохрана Мамдани подтвердил, что пара действительно получила разрешение на проведение торжества с 2 по 4 июля. Заявка предусматривает не только аренду MSG, но и перекрытие нескольких улиц вокруг арены и установку шатра перед стадионом вместимостью от 500 до 999 человек.

В списке гостей — Эд Ширан с женой Черри Сиборн, Джиджи Хадид и Селена Гомес с мужем Бенни Бланко, Карли Клосс, Бенсон Бун, Sombr, Эмма Стоун, а также Сьюки Уотерхаус и участники рок-группы Haim. По слухам, среди прглашенных оказались и экс-возлюбленные исполнительницы, в том числе Гарри Стайлс с новой девушкой Зои Кравитц.

Жених ограничился скромным списком, пригласив тренера команды «Канзас-Сити Чифс» Энди Рид, партнеров по команде и других непубличных друзей

Тейлор Свифт с друзьями Фото: @taylorswift

Пресса не исключает, что шум вокруг аренды Мэдисон-сквер-гарден на самом деле отвлекающий маневр. Дежурящие у арены полицейские в разговоре с репортерами признавались, что вообще не слышали о предстоящей свадьбе Свифт. «Не удивляйтесь, если в итоге окажется, что у них будет небольшая церемония вдали от внимания публики», — отмечал приближенный к паре источник.

К свадьбе Свифт привлекли полицию

Преимущества выбранной площадки в том, что в ней нет окон, через которые папарацци могли бы снимать происходящее. Кроме того, вокруг арены установят палатки и ограждения, чтобы публика не могла видеть прибывающих. В целях безопасности также планируются перекрытия улиц вблизи места проведения, пишет Elle со ссылкой на организаторов мероприятия.

Ради приватности гостям и организаторам торжества запретили пользоваться телефонами внутри арены

О масштабной свадьбе певицы уведомили сразу два департамента нью-йоркской полиции. Помимо полицейских у Мэдисон-сквер-гарден будут работать и частные охранные компании. Под усиленной защитой окажется и воздушное пространство над площадкой.

Мэдисон-сквер-гарден Фото: MEGA / GC Images / Getty Images

По словам спортсмена Джорджа Киттла, который точно будет присутствовать на свадьбе, пара попросила гостей не дарить им подарки. При этом неясно, связана ли просьба с безопасностью.

Приглашенным также запретили раскрывать детали проведения мероприятия: им были разосланы электронные приглашения с требованием подписать NDA. Для гостей предусмотрели отдельные зоны парковки, а к арене их будут доставлять на автобусах с тонированными стеклами.

Свадьба обойдется в 20 миллионов долларов

По слухам, декораторы соорудили внутри арены огромный замок по мотивам сказок, используя живые цветы и другие украшения. Репортеры TMZ также выяснили, что команда часами драпировала площадку сотнями метров ткани.

Фото: Brooke Sutton / Getty Images

Что касается развлекательной программы, на свадьбе выступят Стиви Никс и Тим Макгроу. Близкий друг невесты Эд Ширан намекал в интервью, что тоже не против выйти на сцену на торжестве. Гостей планируют веселить как минимум на протяжении 10 часов.

«Если учитывать расходы на техническое оснащение, охрану, кейтеринг, развлечения и декор, смета торжества составит как минимум 10 миллионов долларов», — уточнила в разговоре с New York Post свадебный организатор Сонал Шах. Известно, что только аренда обойдется паре в 2,5 миллиона долларов (195 миллионов рублей).

~ 20 млн $ будет стоить свадьба Свифт и Келси

Свифт не рассказывала и о выбранных свадебных нарядах. Обозреватели Vogue считают, что она отдаст предпочтение одному из своих любимых брендов — Ralph Lauren. Среди возможных вариантов они выделили Vivienne Westwood, Schiaparelli, Wiederhoeft и Laura Kim & Fernando Garcia.