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13:10, 6 июля 2026Мир

Песков прокомментировал разговор Путина и Трампа

Песков: Разговор Путина и Трампа стал хорошей возможностью донести позицию России
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Alexander Zemlianichenko / Pool / Reuters

Разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа стал хорошей возможностью донести позицию Москвы о ставке Киева и Европы на эскалацию конфликта. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Это была хорошая возможность, что называется, на высшем уровне донести до президента США нашу позицию от первого лица», — сказал представитель Кремля.

Песков назвал последовательной позицию Трампа, отметив, что глава Белого дома убежден в своем понимании происходящего на Украине.

Пресс-секретарь президента России добавил, что у Путина и Трампа есть понимание, что их контакты продолжатся в ближайшее время.

Ранее президенты России и США провели телефонный разговор. Беседа длилась один час 25 минут. Помощник российского лидера Юрий Ушаков назвал разговор Владимира Путина и Дональда Трампа деловым и весьма конструктивным.

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