Глава Mitsubishi Heavy Industries предупредил о рисках производства дронов на автозаводах

Глава MHI Эйсаку Ито назвал идею производства дронов на автозаводах пустой тратой денег

В условиях наращивания военных расходов Японии и курса ряда европейских автоконцернов на производство оружия генеральный директор крупнейшего оборонного подрядчика страны Mitsubishi Heavy Industries (MHI) Эйсаку Ито высказался против перепрофилирования автомобильных предприятий в площадки для сборки боевых дронов. По его мнению, переоборудование убыточных заводов обречено на провал и приведет к неэффективному расходованию государственных средств, пишет Financial Times.

Ито заявил, что промышленная модель, необходимая для создания беспилотных летательных аппаратов, принципиально другая. Требования к подобной технике постоянно меняются в зависимости от обстановки, тогда как автозаводы изначально спроектированы под массовый выпуск десятков тысяч или миллионов идентичных изделий. Глава MHI предупредил, что выпуск беспилотников на таких линиях может привести к производству большого объема быстро устаревающей техники. Подобная трансформация станет «колоссальной бесполезной тратой денег налогоплательщиков».

Стоит напомнить, что Министерство обороны Японии вдвое увеличило бюджет на закупку беспилотных летательных аппаратов — до 1,7 миллиарда долларов на текущий финансовый год. Японские власти рассчитывают в рамках программы Shield развернуть тысячи беспилотников для прикрытия юго-западных островов близ Тайваня. Эйсаку Ито подчеркнул, что MHI намерена занять позицию одного из ведущих поставщиков таких систем. Конкурентным преимуществом концерна он назвал многолетнюю специализацию на мелкосерийном изготовлении сложной военной техники.

Ранее немецкий автопроизводитель Mercedes-Benz договорился о сотрудничестве с мюнхенским стартапом Tytan Technologies. Их главным проектом должна стать система ПВО Drone Defender для применения на объектах критически важной инфраструктуры Украины, в том числе в районах аэропортов.