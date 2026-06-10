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14:17, 10 июня 2026Экономика

Mercedes договорился о создании системы ПВО с поставщиком дронов на Украину

Mercedes договорился о создании системы ПВО с мюнхенским стартапом Tytan Technologies
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Kirby Lee-Imagn Images / Reuters

Немецкий автопроизводитель Mercedes-Benz договорился о сотрудничестве с мюнхенским стартапом Tytan Technologies, который в числе прочих проектов поставляет беспилотники на Украину. Компании планируют подписать соглашение о стратегическом партнерстве на Международной аэрокосмической выставке в Берлине, сообщает Der Spiegel.

Их главным проектом должна стать система противовоздушной обороны (ПВО) Drone Defender для применения на объектах критически важной инфраструктуры страны, в том числе в районах аэропортов.

Издание отмечает, что новая система ПВО может быть использована и в зоне боевых действий. Центральную роль в проекте играет внедорожник G-Class, который рассматривается в качестве платформы для запуска БПЛА-перехватчиков Tytan. Кроме того, фургон Sprinter, также выпускаемый Mercedes-Benz, может быть использован для командных центров.

Ранее министр обороны ФРГ Борис Писториус анонсировал выделение Украине дополнительных 300 миллионов евро в рамках чешской инициативы. На эти деньги приобретут 50 тысяч дальнобойных боеприпасов. В свою очередь, Норвегия выделит на приобретение морских беспилотников для Украины 127 миллионов долларов.

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