Mercedes договорился о создании системы ПВО с поставщиком дронов на Украину

Mercedes договорился о создании системы ПВО с мюнхенским стартапом Tytan Technologies

Немецкий автопроизводитель Mercedes-Benz договорился о сотрудничестве с мюнхенским стартапом Tytan Technologies, который в числе прочих проектов поставляет беспилотники на Украину. Компании планируют подписать соглашение о стратегическом партнерстве на Международной аэрокосмической выставке в Берлине, сообщает Der Spiegel.

Их главным проектом должна стать система противовоздушной обороны (ПВО) Drone Defender для применения на объектах критически важной инфраструктуры страны, в том числе в районах аэропортов.

Издание отмечает, что новая система ПВО может быть использована и в зоне боевых действий. Центральную роль в проекте играет внедорожник G-Class, который рассматривается в качестве платформы для запуска БПЛА-перехватчиков Tytan. Кроме того, фургон Sprinter, также выпускаемый Mercedes-Benz, может быть использован для командных центров.

Ранее министр обороны ФРГ Борис Писториус анонсировал выделение Украине дополнительных 300 миллионов евро в рамках чешской инициативы. На эти деньги приобретут 50 тысяч дальнобойных боеприпасов. В свою очередь, Норвегия выделит на приобретение морских беспилотников для Украины 127 миллионов долларов.