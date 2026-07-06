МВД отреагировало на штурм дома многодетной россиянки после пропажи детей

В МВД предупредили об ответственности за агрессию к семье в Туве после штурма дома

Штурму дома многодетной семьи в Туве будет дана процессуальная оценка. Об этом заявил министр внутренних дел по Республике Тыва, генерал-майор полиции Юрий Завьялов, его слова приводит ТАСС.

Завьялов напомнил о статье 213 («Хулиганство») УК РФ и подчеркнул, что многодетная семья ни в чем не виновата.

1 июля в Туве пропали две школьницы. Вечером они вышли из дома, одна — на улице Буренской, вторая — на улице Листвянка в городе Кызыле. Спасатели в ходе поисковой операции получили сведения о том, что пропавшие могли находиться на берегу Енисея. Камеры видеонаблюдения помогли установить, что девочки действительно отправились к набережной. Дальнейший их маршрут неизвестен. Вскоре в чатах появились сообщения о некоей гадалке, которая якобы указала на дом многодетной семьи как место нахождения пропавших детей. Волонтеры и местные жители отправились на его штурм.

Ранее СК раскрыл версии произошедшего с пропавшими девочками.