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10:49, 6 июля 2026Силовые структуры

СК раскрыл версии произошедшего с пропавшими в российском регионе девочками

В Туве рассматривают три версии произошедшего с пропавшими девочками
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В Туве рассматривают три версии произошедшего с пропавшими девочками в Кызыле. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, это утопление, суицид или совершение против них противоправных действий. Следователи изучили видео с камер наблюдения, расположенных по маршруту передвижения пропавших, и провели опрос свидетелей.

В Туве развернули масштабные поиски после пропажи девочек. В управлении МВД России по республике сообщили, что девочки исчезли 1 июля. Вечером они вышли из домов по улицам Буренской и Листвянка города Кызыла.

В прошлом школьницы никогда не убегали — они всегда предупреждали родителей о том, куда направляются. Спасатели в ходе поисковой операции получили сведения о том, что пропавшие могли находиться на берегу Енисея. Телефоны девочек нашли на берегу. Возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что на пятый день поисков волонтеры штурмовали дом по наводке ясновидящей, сказавшей, что дети там.

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