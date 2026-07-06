Раскрыты детали о свадебном платье Тейлор Свифт

Page Six: Певица Тейлор Свифт вышла замуж в платье французского модного дома Dior

Представители американской певицы Тейлор Свифт раскрыли детали о ее свадебном платье. Об этом пишет Page Six.

36-летняя поп-исполнительница вышла замуж в платье французского бренда Dior. В его создании принял участие креативный директор модного дома Джонатан Андерсон. «Это первое свадебное платье от кутюр, созданное Андерсоном для крупной знаменитости, и фотографии пока не опубликованы», — отметило издание.

В то же время представители Свифт рассказали, что туфли невесты и жениха, футболиста Трэвиса Келси, были разработаны на заказ французским модельером Кристианом Лубутеном. Также, по их словам, свадебный образ артистки завершили украшения Cartier.

Ранее журналисты Page Six сообщили, что Свифт и Келси расписались на стадионе Madison Square Garden до масштабного торжества.