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12:33, 6 июля 2026Ценности

Раскрыты детали о свадебном платье Тейлор Свифт

Page Six: Певица Тейлор Свифт вышла замуж в платье французского модного дома Dior
Мария Винар
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Danny Moloshok / Reuters

Представители американской певицы Тейлор Свифт раскрыли детали о ее свадебном платье. Об этом пишет Page Six.

36-летняя поп-исполнительница вышла замуж в платье французского бренда Dior. В его создании принял участие креативный директор модного дома Джонатан Андерсон. «Это первое свадебное платье от кутюр, созданное Андерсоном для крупной знаменитости, и фотографии пока не опубликованы», — отметило издание.

В то же время представители Свифт рассказали, что туфли невесты и жениха, футболиста Трэвиса Келси, были разработаны на заказ французским модельером Кристианом Лубутеном. Также, по их словам, свадебный образ артистки завершили украшения Cartier.

Ранее журналисты Page Six сообщили, что Свифт и Келси расписались на стадионе Madison Square Garden до масштабного торжества.

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