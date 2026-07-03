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14:13, 3 июля 2026Ценности

Раскрыт неожиданный секрет о паре Свифт и Келси накануне свадьбы

Page Six: Тейлор Свифт и Трэвис Келси тайно расписались накануне свадьбы
Екатерина Ештокина
Екатерина Ештокина (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Журналисты Page Six раскрыли неожиданный секрет о паре американской певицы Тейлор Свифт и игрока в американский футбол Трэвиса Келси накануне свадьбы. Материал со ссылкой на инсайдера опубликован на сайте издания.

По словам его собеседников, пожелавших остаться анонимными, знаменитости уже официально расписались. Теперь звезды стали мистером и миссис Келси до запланированного масштабного торжества на стадионе Madison Square Garden.

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Редакторы издания заявили, что пара могла тайно сыграть небольшую свадьбу для самых близких и обменяться клятвами в Теннесси, где жила Свифт с 14 лет.

В июне раскрыли неожиданное число гостей на свадьбе Свифт. Источник, близкий к окружению пары, поделился, что на бракосочетание звезд прибудут более 1000 приглашенных.

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