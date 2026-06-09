Раскрыто неожиданное число гостей на свадьбе Тейлор Свифт

TMZ: На свадьбу Тейлор Свифт и Трэвиса Келси прибудут более 1000 гостей

Журналисты портала TMZ раскрыли неожиданное число гостей на свадьбе американской певицы Тейлор Свифт и игрока в американский футбол Трэвиса Келси. Материал опубликован на сайте издания.

Источник, близкий к окружению пары, поделились, что на бракосочетание звезд прибудут более 1000 гостей. При этом пара арендовала легендарную арену «Мэдисон-сквер-гарден» в Нью-Йорке на первые выходные июля. «Если у вас есть миллиарды, вы можете превратить это пространство в свадебную площадку», — подчеркнул собеседник издания.

Выбор площадки в первую очередь связывают с конфиденциальностью. Известно, что в здании отсутствуют окна и имеется подземная парковка для гостей. Это позволит избежать утечки информации и излишнего внимания папарацци.

По данным издания, безопасность людей на свадьбе Свифт и Келки будет обеспечивать полиция и частные компании. В том числе будет перекрытие некоторых улиц. Гостей планируют доставлять на автобусах с тонированными стеклами.

В апреле были раскрыты детали свадебного образа Тейлор Свифт. Инсайдеры рассказали, что поп-исполнительница выбрала для церемонии платье в винтажном стиле.