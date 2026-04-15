17:30, 15 апреля 2026

Раскрыты детали свадебного образа Тейлор Свифт

DM: Свадебный образ Тейлор Свифт вдохновлен стилем актрисы Элизабет Тейлор
Мария Винар

Фото: Matt Winkelmeyer / Getty Images for The Recording Academy

Журналисты Daily Mail (DM) раскрыли детали свадебного образа американской певицы Тейлор Свифт. Материал опубликован на сайте издания.

Инсайдеры рассказали, что поп-исполнительница выбрала для церемонии платье в винтажном стиле. Оказалось, что невеста игрока в американский футбол Трэвиса Келси вдохновилась англо-американской актрисой Элизабет Тейлор. «Она провела много времени, рассматривая старые фотографии Элизабет Тейлор во время съемок. Поэтому когда она начала думать о свадебном платье, то решила поискать в интернете ее старые платья», — рассказали источники, близкие к Свифт.

По словам собеседников издания, певица заинтересовалась платьем актрисы, в котором она снималась в фильме «Гигант». Свифт понравились фасон и кружева на изделии.

Кроме того, выяснилось, что знаменитость планирует надеть на свою свадьбу украшения Тейлор. «Ей очень нравится стиль Элизабет, поэтому она, возможно, наденет одно из ее украшений. Что-нибудь поменьше для выхода к алтарю, но ей нужно будет посоветоваться с ее наследниками», — признались инсайдеры.

В декабре прошлого года сообщалось, что Тейлор Свифт подкупила другую невесту ради свадьбы в желаемую дату.

    Последние новости

    Минобороны России выпустило заявление о действиях Европы на фоне роста потерь ВСУ

    Аналитик заявил о стремящемся к 70 рублям курсе доллара

    Врач предупредила о неочевидной опасности поцелуев

    Стало известно о смерти создателя московской школы сюрреализма

    Россиянам назвали минимальную цену загородного дома

    В Грузии сравнили армии республики и стран НАТО

    Психолог рассказала о влиянии ЕГЭ на психику детей

    Мужчина купил лотерейный билет и выиграл картину Пикассо за миллион евро

    Сумма арестованных активов главы российского агрохолдинга превысила 6,7 миллиарда рублей

    Россиянам раскрыли модное сочетание в одежде

    Все новости
