Певица Тейлор Свифт подкупила другую невесту ради свадьбы в желаемую дату

Американская певица Тейлор Свифт подкупила другую невесту ради свадьбы в желаемую дату. Об этом сообщает Page Six со ссылкой на источники.

Исполнительница хотела провести церемонию бракосочетания с игроком в американский футбол Трэвисом Келси 13 июня 2026 года. Для этого она выбрала роскошный отель Ocean House в викторианском стиле, расположенный в штате Род-Айленд, США. Однако звезда узнала, что в указанную дату в данном месте уже забронировала торжество другая пара.

Так, отмечается, что Свифт выписала внушительный чек невесте, чтобы та перенесла свою свадьбу, и девушка не смогла отказаться от предложения.

При этом представители певицы, Келси и Ocean House не отреагировали на неоднократные просьбы Page Six прокомментировать информацию.

