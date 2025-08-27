Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
12:52, 27 августа 2025Ценности

Раскрыта цена роскошного помолвочного кольца Тейлор Свифт

Ювелир Ронни Агами: Цена помолвочного кольца Свифт — от 400 до 600 тыс. долларов
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: TheStewartofNY / GC Images / Getty Images

Ювелир Ронни Агами раскрыл цену помолвочного кольца певицы Тейлор Свифт, которое она получила от футболиста команды «Канзас Сити Чифс» Трэвиса Келси. Интервью со специалистом публикует Radar Online.

По словам эксперта, спортсмен преподнес исполнительнице кольцо с бриллиантом весом от восьми до десяти карат. Стоимость роскошного ювелирного изделия варьируется от 400 до 600 тысяч долларов (от 32 до 48 миллионов рублей), считает Агами.

Материалы по теме:
Дженнифер Лопес и Бен Аффлек расстались. Их называли самой стильной парой Голливуда. Какими они запомнились?
Дженнифер Лопес и Бен Аффлек расстались.Их называли самой стильной парой Голливуда. Какими они запомнились?
24 августа 2024
Сексуальность вновь вернули в моду. Почему мир забывает о феминизме и вновь воспринимает женщину как сексуальный объект?
Сексуальность вновь вернули в моду.Почему мир забывает о феминизме и вновь воспринимает женщину как сексуальный объект?
14 декабря 2022

«Бриллианты старой огранки всегда были желанными и труднодоступными. А кольцо Свифт, скоре всего, сделает их еще более редкими», — высказался об украшении собеседник издания.

Свифт рассказала о помолвке 26 августа. 35-летняя певица подписала публикацию «ваша учительница английского и ваш учитель физкультуры женятся».

Пара встречается с 2023 года, после того как футболист пришел на выступление Свифт в рамках ее турне The Eras Tour. Концерт проходил на домашнем стадионе команды, за которую он выступает.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Алиев пригрозил соседней стране

    В Кремле высказались о роли Трампа в урегулировании конфликта на Украине

    Появились подробности по делу мэра российского города

    Раскрыта цена роскошного помолвочного кольца Тейлор Свифт

    В США похвалили Мерца за слова о невозможности сохранения социального государства

    Российская школьница захотела заработать на смерти бойца СВО

    Канада захотела усилить военное сотрудничество с ЕС и Украиной

    Россиянин провел неделю в море на бочке из-за ее содержимого

    Два пенсионера попытались обмануть российского депутата на 300 тысяч долларов

    Раскрыто состояние альпинистки Наговициной по результатам видеосъемки с воздуха

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости