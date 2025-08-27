Раскрыта цена роскошного помолвочного кольца Тейлор Свифт

Ювелир Ронни Агами: Цена помолвочного кольца Свифт — от 400 до 600 тыс. долларов

Ювелир Ронни Агами раскрыл цену помолвочного кольца певицы Тейлор Свифт, которое она получила от футболиста команды «Канзас Сити Чифс» Трэвиса Келси. Интервью со специалистом публикует Radar Online.

По словам эксперта, спортсмен преподнес исполнительнице кольцо с бриллиантом весом от восьми до десяти карат. Стоимость роскошного ювелирного изделия варьируется от 400 до 600 тысяч долларов (от 32 до 48 миллионов рублей), считает Агами.

«Бриллианты старой огранки всегда были желанными и труднодоступными. А кольцо Свифт, скоре всего, сделает их еще более редкими», — высказался об украшении собеседник издания.

Свифт рассказала о помолвке 26 августа. 35-летняя певица подписала публикацию «ваша учительница английского и ваш учитель физкультуры женятся».

Пара встречается с 2023 года, после того как футболист пришел на выступление Свифт в рамках ее турне The Eras Tour. Концерт проходил на домашнем стадионе команды, за которую он выступает.