Певица Тейлор Свифт объявила о помолвке

Певица Тейлор Свифт объявила о помолвке со спортсменом Трэвисом Келси
Андрей Шеньшаков

Фото: Carlos Barria / Reuters

Певица Тейлор Свифт подтвердила помолвку с игроком в американский футбол Трэвисом Келси из команды «Канзас-Сити Чифс». Об этом артистка сообщила в своем аккаунте в социальной сети Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

35-летняя певица подписала публикацию «ваша учительница английского и ваш учитель физкультуры женятся». На фотографиях видно обручальное кольцо, а также сцена предложения руки и сердца.

Пара встречается с 2023 года, после того, как футболист пришел на выступление Свифт в рамках ее турне The Eras Tour. Концерт проходил на домашнем стадионе команды, за которую он выступает.

Ранее стало известно, что Тейлор Свифт объявила о записи нового альбома The Life Of A Showgirl и привлекла внимание публики обложкой.

