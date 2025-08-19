Ценности
Пупок Тейлор Свифт взорвал интернет

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Mert Alas / Marcus Piggott / @taylorswift

Американская певица и автор песен Тейлор Свифт объявила о записи нового альбома The Life Of A Showgirl и привлекла внимание публики обложкой. На комментарии в соцсетях обратили внимание в Daily Mail.

На обложке исполнительница позировала в блестящем костюме, который оголял ее живот. Пользователи обратили внимание на открытый живот Свифт, вспомнив о ситуации в 2015 году, когда знаменитости пришлось доказывать, что у нее на самом деле есть пупок.

«Вспомнила времена, когда Тейлор специально публиковала фото живота, чтобы показать, что у нее есть пупок. И теперь она повторила эту позу — икона», — написал один из юзеров. Другие поклонники поддержали обсуждения, принявшись писать тысячи комментариев на эту тему. «Сначала я не поверила», «Пупок подтвержден», «Моя первая мысль была такой же», — высказывались они.

Ранее Тейлор Свифт уже становилась мемом в социальных сетях.

