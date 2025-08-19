Культура
16:49, 19 августа 2025

Тейлор Свифт стала мемом в социальных сетях

Обложка альбома Тейлор Свифт стала мемом в социальных сетях
Вячеслав Иванов (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Mert Alas & Marcus Piggott

Обложка виниловой версии альбома американской певицы Тейлор Свифт стала мемом в соцсетях. На это обратило внимание издание People Talk.

На кадре, сделанном фотографом Мертом Аласом, артистка в бордовом сценическом боди и перчатках опирается руками о стену, при этом ее взгляд направлен в объектив. Пользователи сети начали создавать множество коллажей с певицей: на одной из картинок Свифт толкает машину, на другой — поддерживает Пизанскую башню, на третьей держит на руках героя мультика «Король Лев», стоя на скале.

Ранее продюсер Эдуард Ратников допустил выступления топовых американских артистов на территории России.

