Выступления Тейлор Свифт и Кендрика Ламара в России допустили

Продюсер Ратников допустил концерты Тейлор Свифт и Кендрика Ламара в России

Продюсер Эдуард Ратников допустил выступления топовых американских артистов на территории России. Его слова передает издание «НСН».

Ратников считает, что для того, чтобы исполнители уровня Тейлор Свифт и Кендрика Ламара приехали в нашу страну, должны быть сняты санкции. В ином случае гастроли в РФ могут погубить карьеру любого артиста на родине.

«Когда будут сняты все ограничения, тогда ситуация начнет меняться. Еще рано пить шампанское, потому что никаких изменений в обозримом будущем в нашем цеху не предвидится», — заявил продюсер.

Также Эдуард отметил, что те западные звезды, которые сейчас выступают в Москве и других городах страны, являются «ренегатами».

Ранее стало известно, что американский рэпер Akon (настоящее имя — Алиан Дамала Тиам) избил охранника на своем концерте в Сочи. Во время выступления артист запрыгнул на плечи охраняющего сцену Искандера Черкесова.